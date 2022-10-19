Стремоусов заявил о наступлении ВСУ в районе Новой Каменки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 60,53 (-0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 61,7 (-0,06) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Матвиенко анонсировала перед заседанием Совфеда встречу Совета палаты Политика, 12:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:54
Власти сообщили о попытке наступления ВСУ на Херсон. Что известно к 12:30 Политика, 12:54
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 12:52
«Худшее еще впереди»: почему экономисты считают рецессию в США неизбежной Pro, 12:51
Токаев попал в базу «Миротворец» из-за заявлений по Крыму Политика, 12:45
Стремоусов заявил о наступлении ВСУ в районе Новой Каменки Политика, 12:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бастрыкин сообщил о ходе расследования взрыва на Крымском мосту Политика, 12:40
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 12:33
Обвиненному в нечестной игре шахматисту сломали фигуру короля на турнире Спорт, 12:32
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 12:29
Три человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области Политика, 12:24
МВД сообщило о росте числа изъятого оружия рядом с зоной спецоперации Общество, 12:24
«Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь Pro, 12:22
Военная операция на Украине ,  

Стремоусов заявил о наступлении ВСУ в районе Новой Каменки

Стремоусов: украинские войска перешли в наступление в районе Новой Каменки
Украинская армия перешла в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области, российские войска отразили атаки и удерживают линию обороны, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинская армия после артиллерийской подготовки перешла в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области, российские войска отразили атаки и удерживают линию обороны, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов

«До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады. <...> Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный Bayraktar (на удалении без входа в зону ПВО)», — указал он.

Стремоусов напомнил о запрете на въезд в Херсон для гражданского населения.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кирилл Стремоусов Херсонская область наступление
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter