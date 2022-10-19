Стремоусов: украинские войска перешли в наступление в районе Новой Каменки

Стремоусов заявил о наступлении ВСУ в районе Новой Каменки

Украинская армия перешла в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области, российские войска отразили атаки и удерживают линию обороны, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинская армия после артиллерийской подготовки перешла в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области, российские войска отразили атаки и удерживают линию обороны, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов

«До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады. <...> Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный Bayraktar (на удалении без входа в зону ПВО)», — указал он.

Стремоусов напомнил о запрете на въезд в Херсон для гражданского населения.

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