Власти по СМС призвали жителей покинуть Херсонскую область
Власти Херсонской области направили жителям СМС-сообщения с призывом эвакуироваться из-за угрозы обстрелов, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от речпорта на левый берег», — говорится в рассылке.
В последнее время местные власти не раз рекомендовали местному населению эвакуироваться: «надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», пояснял Стремоусов. Глава региона Владимир Сальдо 18 октября объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов (Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского) с правого берега Днепра. Впоследствии он уточнил, что власти планируют переместить на левый берег и в другие регионы примерно 50–60 тыс. человек, этот процесс займет около шести дней.
«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением [ВСУ] плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — отмечал Сальдо.
На правом берегу Днепра расположен и сам Херсон.
Командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин накануне назвал ситуацию в Херсоне непростой и не исключил принятие «самых непростых решений». Утром 19 октября замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают к линии фронта технику и десятки тысяч военных. Он заявил, что Херсон превращается в крепость.