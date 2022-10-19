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В Энергодаре сообщили о попытке ВСУ высадить десант для захвата ЗАЭС

Власти Энергодара: ВСУ пытались высадить десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС
В попытке высадки десанта участвовали не менее 30 катеров, сообщил Рогов. По его словам, бой длился несколько часов, попытка была отбита
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Global Look Press)

Украинские военные пытались высадить десант в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС, атака отбита, сообщил «РИА Новости» представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, попытка была предпринята минувшей ночью. Группа десантных катеров выдвинулась с южной части города Запорожье и других направлений, вместе с ними шло «большое груженое судно».

После обстрелов города ВСУ пытались высадить десант, в том числе с целью захватить Запорожскую АЭС, продолжил Рогов. По его словам, бой длился несколько часов. «Попытка высадки десанта была отбита», — сказал он.

Всего, по словам представителя областной администрации, в высадке десанта участвовали не менее 30 катеров.

Ранее утром 19 октября администрация Энергодара сообщила, что ВСУ обстреляли город из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате был поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч». Энергодар остался без света, сообщил глава местной администрации Александр Волга.

С сентября запорожские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники. Накануне, 18 октября, Рогов сообщил, что за два дня российские военные выявили около десяти диверсионных групп, которые пытались проникнуть за линию фронта с разных направлений.

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О том, что ситуация в зоне проведения спецоперации напряженная, также заявил недавно назначенный командующим объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин. «Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы», — сказал он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Энергодар Запорожская АЭС Запорожская область десант Украина Военная операция на Украине
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