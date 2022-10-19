Власти Энергодара заявили об ударе из РСЗО HIMARS по администрации города
Территория Энергодара подверглась ракетному обстрелу из HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила администрации города в Telegram.
«Нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Из-за обстрела также поврежден мост при въезде в город и подстанция «Луч». Энергодар остался без электричества, сообщил глава местной администрации Александр Волга.
Глава администрации добавил, что аварийные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.
Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, регулярно подвергается обстрелам. Реакторы самой станции остановили 11 сентября.
Из-за обстрелов город регулярно остается без света и воды. Так, например, произошло после обстрела 8 октября, когда была повреждена местная ТЭС.
Командующий группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин сообщил накануне, что обстановка в зоне проведения СВО напряженная, так как украинские войска подтягивают на передовую «все имеющиеся резервы» и не оставляет попыток атаковать позиции российских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил 18 октября, что российские военные за два дня выявили около десяти диверсионных групп, которые пытались проникнуть за линию фронта с. разных направлений.
С сентября запорожские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники.