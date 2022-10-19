В Катаре предупредили Европу о «еще более худшем» энергетическом кризисе

Министр по энергетике и глава QatarEnergy аль-Кааби не исключает, что кризис может продлиться до 2025 года, если военные действия на Украине продолжатся, а европейские страны не будут получать газ из России

Европе грозит «еще более худший» энергетический кризис в 2023 году, заявил министр по энергетике Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби газете Financial Times.

Если предстоящей зимой европейским странам еще хватит газа в хранилищах, то в следующем году запасы будут истощены и встанет вопрос с их пополнением, считает он. Аль-Кааби не исключает, что кризис может продлиться до середины этого десятилетия, если военные действия на Украине продолжатся, а европейские страны не будут получать газ из России. Заполнение хранилищ может стать проблемой до 2025 года, предупредил он.

«У вас просто нет достаточного объема [газа], чтобы заменить этот газ в долгосрочной перспективе, если только вы не скажете: «Я собираюсь строить огромные атомные [электростанции], я разрешаю уголь, я собираюсь сжигать горючее», — указал министр.

В прошлом году Россия поставила в страны ЕС около 155 млрд куб. м газа, что составляет около 40% от общего потребления топлива Евросоюзом. Брюссель надеется снизить зависимость от российского топлива путем увеличения трубопроводных поставок из таких стран, как Алжир и Норвегия, а также посредством импорта сжиженного природного газа. Катар, который поставляет 70% своего СПГ азиатским клиентам по долгосрочным контрактам, сможет направить в Европу только 10-15% от имеющихся у него объемов.

Германия пыталась договориться с Катаром о поставках СПГ, но переговоры сопровождались разногласиями по поводу срока контрактов. QatarEnergy предпочитает продавать свой СПГ по долгосрочным контрактам, азиатские покупатели соглашаются заключать их на срок от 15 до 20 лет. Доха также ведет переговоры с Францией, Испанией, Италией, Бельгией, Польшей, Словакией, а также с Великобританией.

По данным агентства Reuters, Берлин не хотел соглашаться на условия Дохи о подписании контрактов на срок не менее 20 лет. Кроме того, страна навязывает такие условия, которые не позволят ФРГ перенаправить газ в другие страны Европы, отмечало агентство.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ездил в Катар и ОАЭ в середине марта, чтобы договориться о поставках СПГ. Тогда он сообщил, что катарцы будут поставлять его в ФРГ. В конце июля Хабек, однако, признал, что Доха решила не делать «хорошего предложения». При этом, как писало издание Focus в середине июля, ни одна из крупных немецких энергетических компаний (EnBW, RWE, Vattenfall, E.On и Lex Uniper) с тех пор не заключила контракта с поставщиками СПГ из Катара.

В конце сентября в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию отправился немецкий канцлер Олаф Шольц. Reuters тогда сообщал, что RWE и Uniper могут заключить долгосрочные контракты о поставках СПГ из Катара, поставки могут быть согласованы на 15 лет. При этом контракты касаются поставок с катарского проекта расширения Северного месторождения газа (NFE), а его, как указывало агентство, не запустят раньше 2026 года.

Еврокомиссия в рамках борьбы с повышением цен на газ и предотвращения сбоев с поставками предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае нехватки и предупреждать о планах купить более 0,5 млрд куб. м топлива.