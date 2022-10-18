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Еврокомиссия предложила членам ЕС делиться газом и согласовывать закупки

Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае нехватки
Фото: Rupert Oberhäuser / IMAGO / Global Look Press
Фото: Rupert Oberhäuser / IMAGO / Global Look Press

Еврокомиссия в рамках борьбы с повышением цен на газ и предотвращения сбоев с поставками предложило ввести правило, согласно которому предлагается обязать страны-члены делиться газом друг с другом в случае ЧП. Об этом говорится на ее сайте.

«Правило солидарности по умолчанию» заключает в себе обязательство для стран, получающих как газ по трубопроводу, так и СПГ. Оно предполагает создание механизма распределения газа для тех стран, которые затронула чрезвычайная ситуация.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает информировать ее перед заключением любой газовой сделки, если речь идет об объеме более 500 млн куб. м, орган сможет дать рекомендацию «в случае потенциально негативного воздействия на функционирование совместных закупок, внутренний рынок, безопасность поставок».

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