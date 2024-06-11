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Политика ,  
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В США пригрозили устроить «беспилотный ад» при нападении Китая на Тайвань

Если Китай направит на Тайвань военные корабли, США моментально запустят множество морских и воздушных беспилотников, чтобы выиграть время для более мощного ответа, рассказал командующий американским Тихоокеанским флотом
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Соединенные Штаты намерены устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе в случае нападения Китая на Тайвань, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро в интервью The Washington Post.

По мнению Папаро, китайские власти настроены на «короткую, но ожесточенную войну, чтобы это стало свершившимся фактом, прежде чем мир сможет взять себя в руки». В ответ на это американская сторона разрабатывает план Hellscape («Адский пейзаж»), он задуман как «ключ к срыву» предполагаемой стратегии Китая.

План предполагает, что, как только китайские корабли начнут пересекать Тайваньский пролив для атаки, американские военные развернут «тысячи» беспилотных подводных лодок, надводных кораблей и беспилотных летательных аппаратов, чтобы заполнить район и дать США, Тайваню и союзникам время для принятия полномасштабных ответных мер.

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«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд секретных возможностей, — объясняет Папаро. — Чтобы я мог сделать их жизнь невыносимой на месяц, что даст мне время для всего остального». Адмирал добавил, что не может рассказать детали плана, но отметил, что он «реален и его можно реализовать».

Командующий отметил, что разработка плана свидетельствует: США делают выводы из хода российско-украинского конфликта, во время которого Киев внедрил передовые беспилотные технологии.

Как пишет WP, есть «некоторые признаки» того, что план Hellscape продвигается. Так, в марте Пентагон объявил, что потратит $1 млрд на программу под названием «Репликатор» для создания групп беспилотных надводных кораблей и беспилотных летательных аппаратов для выполнения этой миссии.

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Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

В октябре 2022 года китайский лидер Си Цзиньпин призвал модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. За месяц до этого в ЦРУ заявили, что лидер Китая поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Тайвань США

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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