В Турции раскрыли повестку переговоров по Украине
Снятие западных санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине, если их удастся перезапустить, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.
Он подчеркнул, что Турция сохраняет приверженность осуществлению посреднических усилий с целью мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной и этот вопрос является приоритетным для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Другой параметр — санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать замороженным», — заявил министр.
«Замороженная война», по словам Фидана, может иметь две формы: либо боестолкновения остановятся по нынешней линии фронта, а страны Запада и Россия больше не будут вести экономическую войну, либо холодная война продолжит усугубляться и «переходить в другое измерение». «Ближайшие месяцы имеют решающее значение. <...> Вся эта ситуация [конфликт на Украине] имеет глобальное значение», — подчеркнул глава турецкого МИДа.
Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили договор, а позже приостановили мирные переговоры.
В июне российский президент Владимир Путин предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Глава государства отметил, что в случае согласия украинского руководства и начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров.
После начала курской операции ВСУ Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Исключала переговоры с Киевом и официальный представитель МИДа Мария Захарова. «[В Курской области ] украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?» — отмечала она.
Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. «Давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — говорил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов