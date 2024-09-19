В Турции раскрыли повестку переговоров по Украине

В повестку мирных переговоров по Украине войдет пункт о снятии санкций с России, чтобы не допустить эскалации конфликта, заявил глава МИД Турции. Путин называл снятие западных санкций одним из условий для начала мирного диалога

Хакан Фидан (Фото: Петров Сергей / news.ru / Global Look Press)

Снятие западных санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине, если их удастся перезапустить, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

Он подчеркнул, что Турция сохраняет приверженность осуществлению посреднических усилий с целью мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной и этот вопрос является приоритетным для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Другой параметр — санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать замороженным», — заявил министр.

«Замороженная война», по словам Фидана, может иметь две формы: либо боестолкновения остановятся по нынешней линии фронта, а страны Запада и Россия больше не будут вести экономическую войну, либо холодная война продолжит усугубляться и «переходить в другое измерение». «Ближайшие месяцы имеют решающее значение. <...> Вся эта ситуация [конфликт на Украине] имеет глобальное значение», — подчеркнул глава турецкого МИДа.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили договор, а позже приостановили мирные переговоры.

В июне российский президент Владимир Путин предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Глава государства отметил, что в случае согласия украинского руководства и начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров.

После начала курской операции ВСУ Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Исключала переговоры с Киевом и официальный представитель МИДа Мария Захарова. «[В Курской области ] украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?» — отмечала она.

Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. «Давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — говорил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.