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Военная операция на Украине ,  
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МИД исключил переговоры с Киевом из-за Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
То, как ВСУ действуют в Курской области, исключает любую возможность переговоров с Киевом, заявила Захарова. Усиление переговорных позиций называлось в числе причин операции офисом президента Украины, но Зеленский это опровергал
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Никаких переговоров с Киевом в условиях действий ВСУ в Курской области быть не может, заявила представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

«[В Курской области ] украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?» — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин также указывал на то, что нельзя говорить о переговорах с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Он также отмечал, что, несмотря на действия украинской армии в Курской области, российские военные не замедлили продвижения в Донбассе.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 8 августа заявлял, что операция ВСУ в Курской области нужна для усиления позиций Киева на переговорах. Однако Владимир Зеленский такую версию отвергал. Среди целей ВСУ в Курской области он называл создание «буферной зоны», а также пополнение обменного фонда, предотвращение наступления на Сумскую область и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта.

По последним данным Минобороны России, за последние сутки в ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область украинские подразделения потеряли до 380 человек убитыми и ранеными. Общее число потерь ВСУ на этом направлении с начала августа достигло 7 тыс.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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