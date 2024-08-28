МИД исключил переговоры с Киевом из-за Курской области
Никаких переговоров с Киевом в условиях действий ВСУ в Курской области быть не может, заявила представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.
«[В Курской области ] украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?» — сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин также указывал на то, что нельзя говорить о переговорах с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Он также отмечал, что, несмотря на действия украинской армии в Курской области, российские военные не замедлили продвижения в Донбассе.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 8 августа заявлял, что операция ВСУ в Курской области нужна для усиления позиций Киева на переговорах. Однако Владимир Зеленский такую версию отвергал. Среди целей ВСУ в Курской области он называл создание «буферной зоны», а также пополнение обменного фонда, предотвращение наступления на Сумскую область и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта.
По последним данным Минобороны России, за последние сутки в ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область украинские подразделения потеряли до 380 человек убитыми и ранеными. Общее число потерь ВСУ на этом направлении с начала августа достигло 7 тыс.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят