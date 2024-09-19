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Политика ,  
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Дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой во Франции

Адрес компании BAC Consulting Kft в Будапеште, которую связывают со взрывами пейджеров в Ливане, ведет к небольшому почтовому офису, сообщает Bloomberg.

Тайваньская Gold Apollo, бренд которой был указан на пейджерах, использованных при взрыве, утверждает, что это официальный адрес будапештской фирмы BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo. Однако женщина из будапештского офиса рассказала, что единственным признаком присутствия BAC являются ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией. Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов. Власти заявляли, что компания «является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии».

Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности сообщал, что речь идет о модели пейджера AP924, он может принимать и отображать текстовые сообщения, но не может использоваться для звонков.

Глава Gold Apollo Сюй Чинг-Куан рассказал, что был озадачен, когда два года назад BAC запросила лицензию на производство AR-924.

Владелица будапештской фирмы Кристиана Розария Барсонь-Арчидиаконо отвергла обвинения, заявив, что ее компания не производит пейджеры, а является всего лишь посредником.

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