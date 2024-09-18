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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Reuters узнал, откуда поставлялись взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы»

Reuters: «Моссад» мог заложить взрывчатку в 5 тыс. пейджеров с Тайваня
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
«Моссад» мог заложить взрывчатку в 5 тыс. произведенных на Тайване пейджеров, которые заказала «Хезболла», пишет Reuters. В компании Gold Apollo сообщили, что устройства выпустила имеющая права на ее бренд европейская фирма

Израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в 5 тыс. заказанных «Хезболлой» пейджеров, произведенных на Тайване, передает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источника агентства в ливанских силах безопасности, пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo.

В самой компании опровергли Reuters эту информацию и сообщили, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать ее бренд. Об этом же заявил основатель Gold Apollo Сюй Чинг-Куан.

Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что речь идет о пейджерах модели AP924: она способна принимать и отображать текстовые сообщения по беспроводной связи. Совершать телефонные звонки с такого устройства нельзя.

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Источники сказали агентству, что пейджеры были завезены в Ливан в начале 2024 года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.

Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.

По сведениям Sky News Arabia, пейджеры были перехвачены «Моссадом» и начинены взрывчатым веществом PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при дистанционном нагревании аккумуляторов.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Хезболла Ливан Израиль Моссад
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