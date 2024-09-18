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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Венгрии призвали проверить связь местной фирмы со взрывами в Ливане

В Венгрии призвали проверить причастность местной фирмы к взрывам в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Депутат Национального собрания Венгрии Элод Новак пытается попасть в компанию BAC Consulting KFT 18 сентября 2024 года в Будапеште, Венгрия
Депутат Национального собрания Венгрии Элод Новак пытается попасть в компанию BAC Consulting KFT 18 сентября 2024 года в Будапеште, Венгрия (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Венгерская партия «Наша Родина» инициировала созыв внеочередного заседания комитета национальной безопасности из-за возможной причастности местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане, сообщил депутат от фракции Элед Новак.

Он также призвал антитеррористический центр и полицию обыскать штаб-квартиру компании и объявить подозреваемых в международный розыск.

«Наше участие в расширяющейся войне также может представлять собой террористическую угрозу для венгров из-за возможного ответного удара, наши внешнеэкономические связи также ослабляются», — цитирует его Szabolcshir.

Как сообщили источники Reuters, пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo. В организации опровергли информацию, отметив, что устройства изготовила венгерская компания BAC Consulting Kft.

Владелица компании Кристиана Розария Барсонь-Арчидиаконо опровергла обвинение. Она заявила, что ее компания не производит пейджеры, а является всего лишь посредником. Правительство Венгрии в свою очередь заявило, что BAC работает как частное предприятие. Она «не получала никаких заказов от венгерского правительства», подчеркнули там.

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Пейджеры массово взорвались по всему Ливану накануне. В результате пострадали 4 тыс. человек, еще 12, включая двоих детей, погибли. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее.

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Венгрия Хезболла пейджер
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