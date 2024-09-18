В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
В Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства связи, на улицах Бейрута много машин скорой помощи, сообщают Almayadeen и Al Jazeera.
Как отмечает телеграм-канал Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM. Об этом же сообщает иранский телеканал Press TV.
Израильское издание The Jerusalim Post пишет, что первые сообщения о новой волне взрывов появились в тот момент, когда проходили похороны четырех членов «Хезболлы». Церемония транслировалась в прямом эфире в соцсети Х, однако неожиданно оборвалась.
Турецкая Yeni Şafak также сообщает, что помимо раций в Ливане взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Alhadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.
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