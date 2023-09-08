Польша предъявила ультиматум Еврокомиссии по ввозу зерна с Украины

Интересы польских фермеров — в приоритете для Варшавы, поэтому или Еврокомиссия с 15 сентября введет запрет на ввоз зерна из Украины, или Польша сделает это самостоятельно, заявил Моравецкий

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии по вопросу запрета ввоза зерна с Украины, его слова цитирует канцелярия главы польского правительства в соцсети X (Twitter).

«Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, прислушается к нам и в следующую среду (15 сентября) продлит запрет ввоза зерна, или мы сделаем это сами», — заявил он.

По его словам, для Варшавы интересы местных фермеров в приоритете и страна не допустит очередного открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Евросоюза. Политик добавил, что страна будет говорить «нет» «всем украинским олигархам, которые хотят дестабилизировать польский аграрный рынок».

Срок запрета на импорт зерна истекает 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября призвал европейские страны не продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции, пригрозив обратиться в арбитраж.

Варшава решила запретить ввоз украинского зерна 15 апреля этого года. В правящей партии «Право и справедливость» отмечали, что мера направлена на защиту польского сельскохозяйственного сектора. Транзит сельхозпродукции из Украины через территорию Польши разрешен.

Вместе с ней запрет ввели и некоторые другие страны Европы, у которых есть граница с Украиной, — Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Меру одобрила и Еврокомиссия. Варшава уже предупреждала, что если ЕС не поддержит продление запрета, то Польша сделает это в одностороннем порядке.

Польский президент Анджей Дуда отмечал, что страна поддерживает Украину в контексте конфликта с Россией, но при этом будет защищать свои интересы.