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Украина пригрозила запретить часть импорта из Венгрии и Польши

Премьер Украины Шмыгаль пригрозил запретить часть импорта из Венгрии и Польши
Сюжет
Военная операция на Украине
Варшава и Будапешт запретили импорт украинского зерна, Киев предложил компромиссный вариант. Власти Польши пригрозили, что заблокируют Украине вступление в ЕС, если вопрос не решится
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Если Польша и Венгрия не отменят односторонние запреты против украинской агропродукции и не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры, Киев запретит импорт определенных категорий товаров из этих стран, заявил в телеграм-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Россия ежедневно атакует наши порты, уничтожает инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия, минирует поля. Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам», — пояснил он.

Власти Украины предлагают соседним странам компромисс, план действий по контролю за экспортом четырех групп сельхозпродукции передан Еврокомиссии. По плану Киева такой контроль поможет предотвратить «любые искажения рынка в соседних государствах — членах ЕС», продукция будет получать верификацию и согласование в украинском Минэкономики.

Венгрия, Польша и Словакия решили вопреки рекомендации ЕК продлить запрет на импорт украинского зерна из-за жалоб фермеров, постольку более дешевая продукция с Украины демпингует местные цены, из-за чего производители терпят убытки. При этом возможность транзита зерна сохраняется.

Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенного запрета со стороны трех стран. В Еврокомиссии отказались комментировать принятое Венгрией, Польшей и Словакией ограничение.

Польша предупредила, что заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если вопрос с зерном не решится. «Польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга», — пояснил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс.

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Денис Шмыгаль Украина Польша Венгрия зерно импорт заперт на импорт продуктов
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