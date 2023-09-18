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Военная операция на Украине ,  
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ЕК фразой «нет комментариев» оценила запрет трех стран на зерно с Украины

ЕК фразой «нет комментариев» оценила запрет трех стран на зерно с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) пока не готова комментировать решения Венгрии, Польши и Словакии запретить импорт зерна с Украины в одностороннем порядке. Об этом заявила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

«На этой стадии у нас нет комментариев к имевшим место в минувшие выходные сообщениям о запрете экспорта [зерна с Украины] в три страны Европейского союза. Мы анализируем эти меры. Нам пока нечего сказать конкретно об этих запретах экспорта», — заявила она (цитата по «Интерфаксу»).

Говоря о причине отмены запрета на экспорт зерна с Украины самой Еврокомиссией, Гарсия Феррер сообщила, что Еврокомиссия пришла к выводу об отсутствии потребности в таких мерах.

В ответ на вопрос об угрозах Киева обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на Венгрию, Польшу и Словакию из-за одностороннего запрета — Гарсия Феррер сказала: «Мы не обсуждали обращение в ВТО, так как это не было необходимым в действиях, предпринятых ЕС. Это не входило в наши дискуссии с Украиной».

15 сентября ЕК не стала продлевать запрет на ввоз зерна с Украины в граничащие с ней страны Евросоюза. С мая такой запрет действовал в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Польша приняла аналогичные меры в апреле, объяснив это защитой местного сельскохозяйственного сектора.

На следующий день после снятия ЕК запрета Польша, Венгрия и Словакия объявили о вводе эмбарго на экспорт зерна с Украины в одностороннем порядке.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил обратиться в арбитражные суды, если запрет на ввоз зерна продолжит действовать. 18 сентября заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев подаст жалобу в ВТО.

Действия Польши, Венгрии и Словакии он назвал неправомерными и добавил, что Киев готовится принять ответные меры в отношении экспорта фруктов и овощей из Польши. Последняя также ввела бессрочное эмбарго на импорт продуктов, полученных в результате переработки зерновых и семян: речь идет о жмыхе и рапсовых шротах, отрубях и пшеничной муке. При этом транзит украинской продукции под запрет не попал.

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Теги
Еврокомиссия запрет экспорта зерно Украина Венгрия Словакия Польша
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