Зеленский впервые с февраля 2022-го вылетел на украинском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала в феврале 2022 года полномасштабных боев использовал для зарубежной поездки борт украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников. Об этом пишут «Украинские новости» и отраслевое издание Avianews.
После начала боевых действий украинский президент летал за рубеж на самолетах, предоставленных западными странами, в частности Германией и Великобританией. В этот раз он прилетел в США на самом большом правительственном самолете страны — Airbus A319 CJ с надписью «Україна».
Как следует из данных портала FlightAware, 18 сентября борт вылетел из Кракова до Жешува, польского города на границе с Украиной, после чего проследовал в Ирландию, и затем в Нью-Йорк. Затем самолет приземлился на авиабазе «Эндрюс» в Мериленде близ Вашингтона.
Airbus A319 CJ с бортовым номером UR-ABA выпустили в 2007 году. Его заказали для перевозки первых лиц государства в том же году, при президенте Викторе Ющенко, но авиапредприятие «Украина» получила борт уже при следующем лидере страны, Викторе Януковиче. Как пишет украинское издание «Подробиці», стоимость самолета — $44,5 млн.
Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом, лидерами палат и партий конгресса, военным руководством и американским бизнесом. По сведениям Politico, президент Украины настроен заручиться в ООН поддержкой стран мира своей инициативы мирного урегулирования и найти решение продовольственного кризиса.
Киев предлагает переговоры на условиях вывода российских войск по состоянию на 1991 год — фиксации, что конфликт завершен и др. Власти России отвергают этот план, настаивая, что Украина должна признать суверенитет Москвы над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.
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