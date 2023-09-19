Зеленский впервые с февраля 2022-го вылетел на украинском самолете

Зеленский прибыл в США на украинском борте впервые за полтора года. Он вылетел из Польши. Самолет заказали еще при Ющенко, но первым им стал пользоваться Янукович

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала в феврале 2022 года полномасштабных боев использовал для зарубежной поездки борт украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников. Об этом пишут «Украинские новости» и отраслевое издание Avianews.

После начала боевых действий украинский президент летал за рубеж на самолетах, предоставленных западными странами, в частности Германией и Великобританией. В этот раз он прилетел в США на самом большом правительственном самолете страны — Airbus A319 CJ с надписью «Україна».

Как следует из данных портала FlightAware, 18 сентября борт вылетел из Кракова до Жешува, польского города на границе с Украиной, после чего проследовал в Ирландию, и затем в Нью-Йорк. Затем самолет приземлился на авиабазе «Эндрюс» в Мериленде близ Вашингтона.

Airbus A319 CJ с бортовым номером UR-ABA выпустили в 2007 году. Его заказали для перевозки первых лиц государства в том же году, при президенте Викторе Ющенко, но авиапредприятие «Украина» получила борт уже при следующем лидере страны, Викторе Януковиче. Как пишет украинское издание «Подробиці», стоимость самолета — $44,5 млн.

Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом, лидерами палат и партий конгресса, военным руководством и американским бизнесом. По сведениям Politico, президент Украины настроен заручиться в ООН поддержкой стран мира своей инициативы мирного урегулирования и найти решение продовольственного кризиса.

Киев предлагает переговоры на условиях вывода российских войск по состоянию на 1991 год — фиксации, что конфликт завершен и др. Власти России отвергают этот план, настаивая, что Украина должна признать суверенитет Москвы над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.