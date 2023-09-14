 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
В Госдуме назвали долю теневой аренды жилья в России Недвижимость, 16:18
Чем кибериммунитет отличается от цифровой защиты и каким компаниям нужен РБК и Kaspersky, 16:14
На форуме РБК эксперты обсудили новые инструменты привлечения капитала Новая экономика, 16:08
Замглавы Минцифры Олег Пак перешел на работу в «Ростелеком» Общество, 16:07
ЕЦБ поднял ставку по депозитам до рекордного уровня Инвестиции, 16:03
Юрист СУЭК заявил о «манипулировании подсудностью» со стороны прокуроров Бизнес, 16:02
В «Зените» объяснили «техническим моментом» отзаявку основного футболиста Спорт, 15:59
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Тарасовой стало стыдно за Карпина из-за совета игрокам уезжать за границу Спорт, 15:42
Омский губернатор наградил бабушку, возившую его по сгоревшему селу Политика, 15:39
Безбородова впервые назначили на матч РПЛ после скандала с пятью пенальти Спорт, 15:33
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:33
Женский взгляд на инвестирование: преимущества долгосрочного подхода РБК+, 15:24
МИД объявил о высылке двух американских дипломатов Политика, 15:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:11
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве назвали цели Зеленского на Генассамблее ООН

Politico: Зеленский на СБ ООН может быть за одним столом с представителем России
Сюжет
Военная операция на Украине
Целями Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке служат достижение поддержки предложенной им «формулы мира» и поиск решений кризиса продовольственной безопасности, сообщил собеседник Politico в Киеве
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский преследует две цели на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил Politico высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Первая цель, по его словам, — заручиться поддержкой предложенной Зеленским в прошлом году «формулы мира». Впервые украинский президент представил ее на прошлой Генассамблее ООН, тогда в «формуле мира» было пять компонентов. Расширенную версию из десяти пунктов он представил на саммите G20 в прошлом ноябре.

«Нет необходимости, чтобы страны одобрили все десять пунктов плана, — сказал собеседник издания. — Они могут выбрать разные пункты, которые им кажутся удобными, и объединить усилия для их продвижения и реализации».

Другой основной задачей Зеленского служит поиск решений кризиса продовольственной безопасности, добавил украинский чиновник.

«Если специальное заседании Совбеза ООН по Украине состоится, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, вероятно, сможет изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — отмечает Politico.

Российскую делегацию на Генассамблее ООН в этом году возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Неделя высокого уровня пройдет 19–23 сентября.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети

В украинскую «формулу мира» входят десять условий, среди которых освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и фиксация окончания конфликта.

Эти предложения обсуждались в том числе на саммите в Саудовской Аравии в начале августа, в котором не участвовала Россия. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам встречи рассказал, что не все страны согласились с выдвинутыми условиями.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий» (присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. Предложения Зеленского в Москве раскритиковали, назвав «бессмысленным ультиматумом России». В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Генассамблея ООН Совбез ООН
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Косачев увидел в «формуле мира» подтверждение неготовности к переговорам
Политика
Лавров заявил, что «формула Зеленского» не учитывает судьбу русских
Политика
В Киеве заявили о не согласившихся с «формулой мира» в Саудовской Аравии
Политика