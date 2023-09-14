В Киеве назвали цели Зеленского на Генассамблее ООН

Politico: Зеленский на СБ ООН может быть за одним столом с представителем России

Целями Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке служат достижение поддержки предложенной им «формулы мира» и поиск решений кризиса продовольственной безопасности, сообщил собеседник Politico в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский преследует две цели на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил Politico высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Первая цель, по его словам, — заручиться поддержкой предложенной Зеленским в прошлом году «формулы мира». Впервые украинский президент представил ее на прошлой Генассамблее ООН, тогда в «формуле мира» было пять компонентов. Расширенную версию из десяти пунктов он представил на саммите G20 в прошлом ноябре.

«Нет необходимости, чтобы страны одобрили все десять пунктов плана, — сказал собеседник издания. — Они могут выбрать разные пункты, которые им кажутся удобными, и объединить усилия для их продвижения и реализации».

Другой основной задачей Зеленского служит поиск решений кризиса продовольственной безопасности, добавил украинский чиновник.

«Если специальное заседании Совбеза ООН по Украине состоится, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, вероятно, сможет изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — отмечает Politico.

Российскую делегацию на Генассамблее ООН в этом году возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Неделя высокого уровня пройдет 19–23 сентября.

В украинскую «формулу мира» входят десять условий, среди которых освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и фиксация окончания конфликта.

Эти предложения обсуждались в том числе на саммите в Саудовской Аравии в начале августа, в котором не участвовала Россия. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам встречи рассказал, что не все страны согласились с выдвинутыми условиями.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий» (присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. Предложения Зеленского в Москве раскритиковали, назвав «бессмысленным ультиматумом России». В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.