Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в аэропорт Нью-Йорка, где пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что из аэропорта поедет к украинским военным, которые проходят в США лечение и реабилитацию.

«Дальше — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, саммит Целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи», — написал Зеленский. Он уточнил, что на заседании Украина «сделает четкое предложение» о том, что ООН нужно увеличить возможности «останавливать агрессии и предотвращать их».

В Вашингтоне, по словам Зеленского, у него запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и американским бизнесом.

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 19–23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Заседание на уровне глав делегаций пройдет 20 сентября.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он же будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, где также выступит Зеленский. Источник ТАСС в ООН допустил, что на этом заседании Украину может представлять глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, а не сам президент.

Как писала Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский преследует две цели на Генассамблее: заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности.