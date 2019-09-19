К офису Зеленского вышли с протестами против «нормандского сговора»

К офису Зеленского вышли с протестами против «нормандского сговора»

Демонстранты выступают против «формулы Штайнмайера, которая предусматривает принятие закона об особом статусе Донбасса для проведения выборов в регионе

Фото: РИА Новости

В акции против применения минских соглашений по «формуле Штайнмайера» у здания офиса президента Украины приняли участие несколько сотен человек, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на корреспондента. Такие же данные о численности приводит«Интерфакс-Украина».

Акция получила название «Нормандский сговор — государственная измена», активисты требовали полного и стабильного прекращения боевых действий в Донбассе, "выведения российских войск", разоружения незаконных вооруженных формирований и полной передачи контроля над границей.

Акция началась в 19:00, входы в здание офиса президента охраняли усиленные наряды полиции. Через полтора часа участники акции начали расходиться, пишет издание «Зеркало недели».

18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» могла пройти 17 сентября, но Россия «по техническим причинам не смогла принять участие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что представители стран «нормандской четверки» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.