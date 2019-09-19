Депутат Рады раскрыл «формулу Зеленского» по Донбассу

Депутат от партии «Слуга народа» Верховной рады Украины Богдан Яременко заявил, что «формула Зеленского» по Донбассу не предусматривает внесения изменений в Конституцию страны. Об этом со ссылкой на его запись в Facebook сообщает «Интерфакс-Украина».

«Нет изменениям в Конституцию относительно особого статуса ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — РБК/) — и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев», — сказал он.

По его словам, следующим шагом после прекращения огня, отвода войск и обмена удерживаемыми являются выборы и другие элементы минских соглашений.

Депутат добавил, что ранее украинские власти принимали законы и пытались изменить Конституцию, не достигнув даже прекращения огня, что нарушает минские соглашения и является воплощением на практике «формулы Штайнмайера».