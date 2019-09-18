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Глава МИД Украины сообщил о данном им согласии на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что еще 2 сентября согласился на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает «Европейская правда».

«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу сообщить, что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными)» — сказал он.

Материал дополняется

Теги: Донбасс
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