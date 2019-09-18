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Политика ,  
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Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России
По утверждению главы украинского МИДа, российская сторона не смогла принять участие во встрече «по техническим причинам». Он отметил, что лидеры Украины, Франции и Германии были готовы провести саммит 17 сентября

Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторон по техническим причинам не смогла принять участие во встрече. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Министр добавил, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы «найти время для четырех лидеров».

Ранее о том, что подготовка к саммиту находится под угрозой срыва, сообщил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. По его словам, это было вызвано отказом Киева подписать на встрече контактной группы в Минске «формулу Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса.

По данным источника «Интерфакса», отказ Киева был связан с тем, что этот документ «не предусмотрен минским комплексом мер». По его словам, Украина настаивает на передаче под ее контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении ополченцев самопровозглашенных республик.

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Как заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос о подписании «формулы Штайнмайера» по Донбассу обсуждается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что основными условиями проведения саммита в «нормандском формате» являются закрепление этой формулы на бумаге и разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе.

Материал дополняется.

Теги: «нормандский формат», саммит, Украина
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