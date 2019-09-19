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Политика ,  
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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу
Предложенная «гуманитарной тройкой» резолюция предполагала ввод режима полного прекращения огня в сирийской провинции. Москва настаивает, что договоренность не должна касаться операций против террористов
Фото: Ugur Can / DHA / AP

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Reuters. В то же время Совбез ООН не принял аналогичный проект резолюции по Идлибу, но предложенный Москвой и Пекином.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, содержание проекта резолюции, который предлагали Германия и Бельгия, а также ход работы над ним «недвусмысленно указывают на реальную задачу наших коллег — спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома». Также, по его мнению, страны были намерены «выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе».

В Сирии сейчас не проводятся военные операции. Режим прекращения огня нарушают только террористы, заявил он.

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Предложенная Германией, Бельгией и Кувейтом резолюция предполагает, что все стороны конфликта в Идлибе должны прекратить огонь с 21 сентября. Россия и Китай предлагали, чтобы режим прекращения огня начал действовать с 20 сентября и не распространялся на операции против террористов.

Идлиб — последняя неподконтрольная Дамаску зона деэскалации в Сирии, существенная часть которой находится под контролем боевиков. Запад обвиняет Россию в том, что она проводит в регионе «неизбирательные атаки на мирное население». Москва эти сведения отрицает.

Автор: Артём Губенко
Теги: Россия, СБ ООН, вето
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