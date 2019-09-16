Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не нанесла никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб. Трансляцию пресс-конференции постпреда вел телеканал RT.

Небензя отверг обвинения в нанесении авиацией России и Сирии ударов по больницам в провинции. Дипломат продемонстрировал снимки гуманитарных объектов в зоне деэскалации в Идлибе до и после предположительных атак, отметив, что на фото отсутствуют следы бомбежек.

«Присутствие ООН в Идлибе ограниченно, следовательно, большинство информации поступает от этих так называемых надежных источников, которые не раскрываются из соображений безопасности», — заявил постпред.

Дипломат заявил, что провинция Идлиб является одним из главных оплотов терроризма в Сирии. Небензя отметил, что в последние несколько лет в провинции укрывались группировки со всей страны, из-за чего регион превратился в «плавильный котел». «Среди них джихадисты и террористы, представители группировок, признанных ООН террористическими. Действительно, речь идет о «пятидесяти оттенках серого», так сказать», — заявил постпред.

Об ударах российской авиации по гражданским объектам в Идлибе регулярно сообщают правозащитники. В июле издание Gulf Times сообщило, что Россия нанесла авиаудар по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны эту информацию опровергли.