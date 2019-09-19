WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака

По данным газеты, Эр-Рияд хочет приобрести у Багдада 20 млн барр. сырой нефти для снабжения своих НПЗ

Саудовская Аравия после атаки на нефтяную инфраструктуру государственной компании Saudi Aramco обратилась к иностранным производителям сырья, чтобы поддержать экспорт, сообщает The Wall Street Journal.

В частности, пишет газета со ссылкой на источники, Эр-Рияд решил закупить 20 млн барр. сырой нефти у иракской государственной нефтяной компании SOMO для поставок на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Saudi Aramco от комментариев отказалась, а заместитель руководителя по продажам нефти в SOMO Али Назар Шатар заявил газете, что компания не заключала контракта с саудовцами.

Газета напоминает, что атака дронов на объекты Saudi Aramco негативно сказалась на уровне добычи в стране, который скоратился почти вдвое. Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.

Беспилотники атаковали два предприятия Saudi Aramco — комплекс по подготовке нефти в Абкайке и месторождение в Хурайсе — в ночь на 14 сентября. В результате компания приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки (больше половины в стране).