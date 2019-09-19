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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака
По данным газеты, Эр-Рияд хочет приобрести у Багдада 20 млн барр. сырой нефти для снабжения своих НПЗ
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Саудовская Аравия после атаки на нефтяную инфраструктуру государственной компании Saudi Aramco обратилась к иностранным производителям сырья, чтобы поддержать экспорт, сообщает The Wall Street Journal.

В частности, пишет газета со ссылкой на источники, Эр-Рияд решил закупить 20 млн барр. сырой нефти у иракской государственной нефтяной компании SOMO для поставок на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Saudi Aramco от комментариев отказалась, а заместитель руководителя по продажам нефти в SOMO Али Назар Шатар заявил газете, что компания не заключала контракта с саудовцами.

Газета напоминает, что атака дронов на объекты Saudi Aramco негативно сказалась на уровне добычи в стране, который скоратился почти вдвое. Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.

Беспилотники атаковали два предприятия Saudi Aramco — комплекс по подготовке нефти в Абкайке и месторождение в Хурайсе — в ночь на 14 сентября. В результате компания приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки (больше половины в стране).

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Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». Несмотря на это, США заявили о причастности к произошедшему Ирана. Минобороны Саудовской Аравии объявило, что для атаки использовались иранские беспилотники. Тегеран отрицает все обвинения.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

По словам министра энергетики королевства, Эр-Рияд сможет восстановить объем добычи нефти до обычного уровня 9,8 млн барр. только в октябре.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Саудовская Аравия, Ирак, нефть
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