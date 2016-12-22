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Кремль назвал абсурдными сообщения о новом отравлении в Солсбери
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Кремль назвал абсурдными сообщения о новом отравлении в Солсбери
Политика, 13:40
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Кремль назвал абсурдными сообщения о новом отравлении в Солсбери
Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения в адрес России из-за нового отравления в Солсбери. Ранее одна из пострадавших в интервью таблоиду The Sun выразила уверенность, что это было покушение и за ним стоял Кремль
Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Кремле не считают нужным комментировать заявления о причастности Москвы к отравлению в ресторане Солсбери мужчины и женщины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, уже, честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Вечером 16 сентября стало известно об отравлении двух посетителей итальянского ресторана Prezzo в Солсбери. Полиция оцепила ресторан и госпитализировала пострадавших, на месте работала полиция в костюмах химзащиты, сообщала газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев. Издание также писало, что пострадавшие были «русскими», а отравившийся в ресторане мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Бары и рестораны Солсбери столкнулись с проблемами после атак в городе
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Полиция Уилтшира позже заявила, что отравление в ресторане не было следствием воздействия нервно-паралитического вещества и не связано с отравлениями «Новичком» в Солсбери и в Эймсбери.

Позже газета The Sun назвала имена пострадавших. По данным издания, ими были 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг. Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году стала гражданкой Израиля. Шапиро заявила изданию, что считает себя и своего мужа целями атаки, которую организовали в Кремле.

​Женщина рассказала, что после того как они поели в ресторане, ее супругу стало плохо, он потерял сознание. Сама она также почувствовала недомогание.

Со ссылкой на высокопоставленные источники в службах безопасности издание The Sun сообщало, что пара могла быть отравлена стрихнином.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко.
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