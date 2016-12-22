Бары и рестораны Солсбери столкнулись с проблемами после атак в городе

По утверждению представителей городских властей, малый бизнес несет убытки, а местное население проявляет недовольство

Фото: Jonathan Brady / PA Images / ТАСС

Выручка владельцев ресторанного бизнеса в британском городе Солсбери снизилась после произошедшего там в марте отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и последовавших за этим инцидентов, включая недавнюю госпитализацию двух посетителей ресторана Prezzo. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на представителей данного бизнеса, а также на представителей местных властей.

В частности, глава городского совета Солсбери Мэттью Дин в беседе с изданием сообщил, что общество «продолжает страдать» от произошедших в городе инцидентов. По его данным, посещаемость города упала на 15%, особенно сильно пострадали рестораны и бары, сообщил он.

Сотрудник одного из ресторанов, Фил Даунтон, подтвердил газете эти заявления, рассказав, что в его заведении продажи упали на 50% с момента отравления Скрипалей.

Издание также приводит детали инцидента, который произошел накануне в ресторане Prezzo, откуда были госпитализированы двое посетителей с симптомами отравления. Газета со ссылкой на слова очевидцев описывает произошедшее фразой: «Это был Армагеддон».

В частности, очевидцы рассказали, что на место прибыли медики и специалисты по химической защите в специальных костюмах, здание было оцеплено. Посетителей ресторана удерживали в отдельных помещениях во избежание возможного заражения. «Нас эвакуировали. Нам не позволяли прикасаться к людям. Все боялись дотронуться до нас», — приводит издание слова одного из очевидцев.

Речь идет об инциденте, который произошел в ресторане Prezzo в Солсбери вечером 16 сентября. Сообщалось о госпитализации мужчины старше 40 и женщины старше 30 лет, которые, находясь в заведении, почувствовали недомогание. Британская полиция позднее исключила, что причиной госпитализации было отравление «Новичком».

В марте в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба были найдены на скамейке в бессознательном состоянии вскоре после посещения одного из ресторанов. В конце июня с похожими симптомами из своего дома в Эймсбери (недалеко от Солсбери) была госпитализирована пара британцев. Женщина впоследствии скончалась, мужчина выжил.

В обоих случаях, как утверждает британская полиция, использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Лондон возложил ответственность за произошедшее на Россию, утверждая, что к преступлению причастны Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы работают на российские спецслужбы. Москва свою причастность отрицает.