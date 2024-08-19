Президент Чехии допустил потерю Украиной территорий при заключении мира

В ближайшие годы Украина и Россия могут достичь мирных договоренностей, при этом часть украинских территорий, вероятно, останется под контролем Москвы. Но это не помешает принятию Киева в НАТО, считает чешский президент

Джо Байден, Петр Павел, Йенс Столтенберг (Фото: Ting Shen / Pool / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Украина может в ходе мирных переговоров с Россией не восстановить полный контроль над своей территорией и в таких границах ее возможно принять в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел, передают Ceske Noviny.

По его мнению, Киев и Москва смогут договориться о мире в ближайшие годы, при этом часть территории, вероятно, останется под российским контролем на длительный срок, западные страны не признают новые границы.

«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием [для членства в НАТО]. Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем эту административную границу принять как временную и включить Украину в НАТО в рамках той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — сказал Павел.

Он напомнил, что Западную Германию приняли в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что Восточная Германия находилась под политическим контролем Советского Союза.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. На прошедшем в июле саммите альянса государства-члены заявили, что будут поддерживать страну «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО» и отметили, что будут готовы пригласить Украину в альянс, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении от всех членов блока.

Против присоединения Киева к НАТО выступает как минимум Венгрия. По данным Bloomberg, на саммите премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Украина не должна быть членом альянса. Будапешт также отказался участвовать в одной из нескольких инициатив по расширению сотрудничества Киева и НАТО — в работе специального командования по координации поддержки Украины в Германии.

Президент Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и начала мирного процесса с Украиной, основными из них были вывод ВСУ с территории новых регионов России и отказ Киева от курса по вступлению в НАТО. После вторжения ВСУ в Курскую область в Кремле заявляли, что эти предложения не аннулированы, но в данный момент Москва не будет говорить с Киевом. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.