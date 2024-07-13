Bloomberg: Орбан на саммите НАТО заявил, что Украина не должна вступать в альянс

Орбан заявил лидерам НАТО, что Украина не нужна в альянсе

Премьер Венгрии отказался присоединиться к обещаниям оказать военную поддержку Киеву. Глава МИД страны говорил, что вступление Украины в НАТО не укрепит, но ослабит единство блока

Виктор Орбан (третий слева) (Фото: Leah Millis / Reuters)

Украина не должна вступать в НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, венгерский премьер во время пленарного заседания в присутствии президента Украины Владимира Зеленского также отказался присоединиться к обещаниям оказать военную поддержку Украины.

Агентство передает, что некоторые лидеры раскритиковали слова Орбана, а один из них отметил, что «история Венгрии показывает, почему Украина должна быть частью альянса».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что внутри блока существуют разные точки зрения на присоединение к НАТО Украины. Будапешт полагает, что вступление Киева в альянс не усилит, а ослабит единство организации, отметил он.

Саммит лидеров стран НАТО состоялся 9–11 июля в Вашингтоне. В итоговой декларации была отражена поддержка Киева «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». В коммюнике сказано, что с начала военной операции ежегодная помощь западных стран Украине составила €40 млрд. НАТО планирует в 2025 году предоставить поддержку минимум на ту же сумму.

Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года, стремление к членству в альянсе закреплено в украинской Конституции. Однако Госдеп США уточнял, что процедура вступления страны в блок продвинется только после окончания конфликта.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин военной операции.