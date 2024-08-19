МИД попросил Турцию не поставлять оружие Украине

МИД попросил Анкару не следовать за Западом в вопросе поставок оружия. Foreign Policy писал, что Турция передала кассетные боеприпасы. Анкара не признавала поставки

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Россия назвала недопустимыми поставки Западом оружия Украине и призвала Турцию отказаться от участия в подобной «деструктивной политике». Призыв озвучил замминистра иностранных дел Михаил Галузин на встрече с турецким послом Танжу Бильгичем, сообщил МИД.

«Главе турецкой дипмиссии подтверждена неизменная позиция Москвы о категорической неприемлемости «бюргенштокского процесса», направленного на сколачивание антироссийской коалиции и предъявление России ультиматума на основе заведомо непроходной и обанкротившейся «формулы Зеленского», — сказано в сообщении.

В январе журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Турция в ноябре поставила Украине кассетные боеприпасы, об этом также узнал Defence One. По данным издания, речь идет о боеприпасах, изготовленных во время холодной войны по соглашению с США. Кремль усомнился в достоверности этих данных и заверил в отслеживании подобных вопросов.

В МИД, однако, признавали, что Киев получает оружие от Анкары. «Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», — рассказывал российский посол Алексей Ерхов. «Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника», — говорил директор четвертого европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обращалась к турецкому парламенту с просьбой прекратить поставки вооружений.

Анкара официально не комментировала публикацию. Киев отвергал сведения FP.

С 2019 года Украина закупала у Турции беспилотники Bayraktar TB2. После начала российской спецоперации их производитель — Baykar Makina — бесплатно передал Киеву еще четыре таких дрона. Компания также в течение двух лет планирует построить на Украине завод по производству беспилотников.

Кроме того, Турция уже в этом году может стать крупнейшим поставщиком артиллерийских снарядов в США, отмечал Bloomberg.