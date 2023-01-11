Москалькова попросила парламент Турции прекратить поставки оружия Украине

Прекращение поставок необходимо, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации, заявила омбудсмен. Кремль сомневается в достоверности публикаций о поставках турецких боеприпасов Киеву, но помнит об обязательствах Турции в НАТО

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова попросила председателя парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставки оружия Украине, сообщается в телеграм-канале омбудсмена.

Во встрече с Шентопом также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

«Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека, прежде всего права на жизнь. Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — написала Москалькова.

10 января журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Турция в ноябре поставила Украине кассетные боеприпасы. По данным издания, речь идет о боеприпасах, изготовленных во время холодной войны по соглашению с США. Они предназначены для уничтожения техники, а Вашингтон не может их экспортировать из-за «высокого уровня брака».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о достоверности таких публикаций сложно, но Москва следит за развитием ситуации. Россия в курсе поставок Украине турецких дронов Bayraktar, отметил Песков. Он напомнил, что у Анкары есть обязательства перед НАТО и в рамках собственных двусторонних отношений.

«Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы», — заявил представитель Кремля.

Российские власти критикуют поставки Украине вооружений и считают, что такие действия затягивают конфликт. В Кремле утверждают, что военная помощь Киеву не помешает Москве выполнить задачи спецоперации.