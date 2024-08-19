Лавров оценил версию о «выпивших офицерах», взорвавших «Северные потоки»

Лавров призвал Германию прекратить «отказываться предъявлять факты» из расследования подрыва «Северных потоков» и назвал несерьезной версию о «выпивших офицерах». Немецкие СМИ писали об ордере на арест некоего Владимира З.

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Германия должна прекратить «категорически отказываться предъявлять факты», которые не могла не обнаружить, и ответить на все вопросы о подрыве «Северных потоков», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Когда требуемая нами хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах, <...> это наводит на мысль о том, что все это инсценировано, безусловно. И вся эта операция задумана для того, чтобы каким-то образом увести общественное мнение в Германии, да и в мире от истинных исполнителей, виновников, заказчиков этого террористического акта», — сказал Лавров.

По его словам, Россия будет настаивать «на проведении транспарентного международного расследования» подрыва газопроводов, так как попытки «свалить все на группу каких-то выпивших офицеров» — это несерьезно. «Даже если кто-то из упомянутых лиц в германской прессе, украинцы, был каким-то образом причастен к этому, ясно, что в одиночку они не могли бы это осуществить. Ясно, что для осуществления такого теракта поступила команда с самого верху, как у нас говорят. А самый верх для Запада — это, конечно же, Вашингтон», — считает министр.

Он также назвал «позором» для Германии «молча смиряться с тем, как ее лишили долгосрочной основы энергетического и, соответственно, экономического благополучия, которое было ключом к ее развитию долгие-долгие десятилетия в виде устойчивых поставок по приемлемым ценам российского газа».

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИДа Олег Тяпкин заявил об отправке официальной претензии Москвы по расследованию подрыва «Северных потоков» и требования о проведении переговоров с Берлином.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Германия, Дания и Швеция инициировали расследование, ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрыли Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер. В феврале Швеция и Дания объявили о завершении расследования.

14 августа Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что Германия выдала ордер на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к подрыву. Речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя фигурировало как Wołodymyr Z., Wolodymyr Z. и Wolodymyr S.), писали телеграм-каналы Mash и Shot. Он был сотрудником украинского дайвинг-центра Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. Немецкие правоохранители также пришли к выводу, что к подрыву могли быть причастны инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family Евгений У. и его жена Светлана.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что план о подрыве газопроводов возник во время пьяной беседы старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский сначала одобрил его, но после того, как об этой идее узнало ЦРУ, потребовал от нее отказаться. Занимавший на тот момент пост главкома ВСУ Валерий Залужный не подчинился приказу и продолжил подготовку к подрыву.

Зеленский отрицал причастность Украины к диверсии, Залужный называл провокацией предположения о его роли в произошедшем. Российский лидер Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности «неких украинцев» и возложил ответственность на «англосаксов».