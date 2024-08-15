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Подрыв «Северных потоков» ,  
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WSJ узнала, что план взорвать «Северные потоки» появился во время пьянки

WSJ: идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьянки офицеров ВСУ
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Swedish Coast Guard
Фото: Swedish Coast Guard

Идея взорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» возникла во время пьяного разговора в баре, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, такой план появился спонтанно в мае 2022 года в разговоре старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

«Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Вся эта история родилась из ночи крепкого пьянства и железной решимости горстки людей», — рассказал один из офицеров, принявший участие в плане по реализации подрыва «Северных потоков».

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По данным The Wall Street Journal, план операции весной 2022 года, после начала полномасштабных боев на Украине, подготовили высокопоставленные украинские военные, которых поддержали бизнесмены. Украинский президент Владимир Зеленский сначала одобрил его, но после того, как о плане узнало ЦРУ, потребовал отказаться от идеи. Тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и продолжил подготовку.

В ответе на вопрос WSJ Залужный назвал провокацией предположения о его роли в подрыве.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. На двух трубопроводах СП-1 и одном СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях инфраструктуры. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело.

Зеленский в марте 2023 года заявил, что Киев не имеет отношения к ЧП. «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — сказал он. Версию, что «Северные потоки» подорвали некие украинские активисты, раскритиковал и президент России Владимир Путин, назвав ее полной чушью.

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