Разведка США предположила, что ВСУ не добьются успеха в контрнаступлении

Американская разведка усомнилась в достижении ВСУ поставленных задач в ходе контрнаступления, пишет WP. Конгрессмены-республиканцы на фоне этого прогноза поспорили о целесообразности дальнейшей военной помощи Киеву

Американская разведка считает, что Украина не сможет добиться поставленных задач в ходе своего контрнаступления. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В секретном прогнозе разведки утверждается, что ВСУ не удастся достичь Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Это обусловлено опытом защиты Россией собственной территории и труднопроходимыми минными полями на линии обороны. Украинским войскам до сих пор не удалось пройти первую линию российской обороны, отметил военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли.

«Мрачная оценка <...>, вероятно, побудит Киев и западные столицы указывать пальцем на то, почему контрнаступление, в ходе которого было закуплено западное оружие и военная техника на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей», — говорится в статье.

В первые недели контрнаступления ВСУ получили существенные потери в личном составе и техники, в том числе оружии, поставляемом Западом. В первую очередь, речь идет о немецких танках Leopard 2 и американских БМП Bradley.

Прогноз американской разведки вызвал дискуссии в Конгрессе, пишет WP. Часть конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета военной помощи Украине, в условиях, когда успехи ВСУ не гарантированы, американские парламентарии считают нецелесообразным помощь Киеву. При этом другая часть республиканцев критикует администрацию президента Джо Байдена за то, что военная помощь Украине не была отправлена раньше, а также за то, что Киеву до сих пор не поставлены самолеты F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS.

По данным Пентагона, с февраля прошлого года США оказали Украине помощь на сумму свыше $43,7 млн. В том числе ей передали одну батарею Patriot, 38 HIMARS, более 10 тыс. ПТРК Javelin и 7 тыс. Tow, свыше 2 млн 155-мм артиллерийских снарядов и т.д. В последний раз США анонсировали поставки Киеву оружия 14 августа. Газета The Washington Post оценивает помощь Украине в размере $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Россия осуждает поставки западного вооружения на Украину. В Москве считают, что это приводит лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва все равно добьется целей военной операции, даже несмотря на поддержку Киева со стороны западных стран.

Контрнаступление ВСУ продолжается с начала июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия. Президент страны Владимир Зеленский объяснял медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского контрнаступления. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, Киев не достигает успеха в наступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих». По данным российской стороны, за время наступательных действий Украина потеряла 43 тыс. военных.