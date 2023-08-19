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Военная операция на Украине ,  
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RMF узнало о готовности ЕС к санкциям против Польши из-за зерна с Украины

RMF: страны ЕС готовы ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно
Сюжет
Военная операция на Украине
Большинство стран ЕС выступают против продления запрета на поставки украинского зерна после 15 сентября. Если Польша не откроет свою границу для сельхозпродукции с Украины, она может столкнуться с торговыми контрмерами
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Страны Евросоюза рассматривают возможность ввести против Польши штрафные санкции, если та решится в одностороннем порядке продлить истекающий 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна, сообщает RMF FM.

Против продления эмбарго выступают до 20 государств — членов объединения; в Еврокомиссии считают, что действия Варшавы стали бы нарушением законодательства ЕС.

По словам источников радиостанции, в Польше опасаются, что отдельные государства могут ввести против нее торговые контрмеры. Речь идет, в частности, о Германии. Кроме того, передает RMF, неизвестно, поддержат ли Варшаву другие страны, где также действует ограничение на импорт украинской сельхозпродукции, — Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Как сообщили источники, Румыния не хотела бы идти наперекор Еврокомиссии, то же касается и остальных.

В апреле Польша стала первой страной Восточной Европы, запретившей импорт украинского продовольствия; затем такое решение приняли еще четыре страны, граничащие с Украиной (по данным властей, эти государства потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна). Меру одобрила Еврокомиссия. Эмбарго действует до середины сентября, но Польша хочет добиться его продления до конца года.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что осенью страна не намерена снимать запрет, даже если его отменит Еврокомиссия. Об этом же говорил глава Минсельхоза Роберт Телус. Президент Анджей Дуда пообещал, что Варшава в этом вопросе будет руководствоваться своими интересами.

Киев призывает Брюссель отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции и договориться с Варшавой.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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