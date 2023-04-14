Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна

Причиной стали запрещенные в ЕС пестициды, найденные в партии пшеницы. В начале апреля Словакия и еще четыре страны призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям»

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Власти Словакии из-за пестицидов запретили перерабатывать и продавать украинское зерно на территории страны, а также изготовленную из него муку, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии

Ведомство заявило, что в партии пшеницы с Украины весом 1,5 тыс. т, которая отправлялась на молотьбу, «было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека». В ближайшее время власти намерены собрать пробы всего украинского зерна и муки, которые хранятся в Словакии.

На какой срок вводится запрет, не уточняется. Братислава уведомит о своем решении посла Украины Мирослава Кастрана, а также Польшу, Венгрию, Чехию, Румынию и Болгарию.

В марте министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая со ссылкой на оценку Еврокомиссии сообщил, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна на рынки этих стран. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны Центральной Европы договорились «защитить фермеров от пагубных последствий демпинга цен на украинское зерно». Позднее Reuters написал, что Польша и Румыния попросили ЕС создать механизм контроля за дешевым зерном с Украины.

В начале апреля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям». Они заявили, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут. 7 апреля, по словам главы Министерства сельского хозяйства Польши Роберта Телюса, Украина согласилась прекратить импорт зерна на территорию страны и теперь останется исключительно транзит.