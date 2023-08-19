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Глава Минобороны Украины Резников назвал условие своей отставки

Резников допустил свое увольнение, «когда не будет сил смеяться» над желающими отставки
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Резников заявил, что будет готов покинуть пост министра обороны Украины, когда «уже не будет сил смеяться» над желающими его отставки. Вопрос обсуждается с февраля, министр подчеркнул, что решение принимает президент
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Решение об увольнении министра обороны Украины и его назначении на другую должность принимает президент, заявил глава военного ведомства страны Алексей Резников в интервью «24 Каналу». Так он ответил на сообщения о своей возможной отставке.

1 августа народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что глава Минобороны может быть назначен послом Украины в Великобритании (эту должность до 21 июля занимал Вадим Пристайко). «Насколько мне известно, Алексей Гончаренко не имеет отношения ко всем этим процедурам, поэтому где он взял эту информацию — мне неизвестно. Поэтому это сложно комментировать», — сказал в ответ Резников.

Министр добавил, что может уволиться и по собственному желанию, если «уже не будет сил и чувства юмора смеяться» над людьми, желающими его отставки. В этом случае ему нужно будет написать заявление на имя главы государства, а тот представит вопрос на рассмотрение в парламент.

В украинском МИДе, комментируя слова Гончаренко о том, что Резников может прийти на смену Пристайко, призвали народных депутатов «не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции».

Резников возглавляет Минобороны с 2021 года. Его возможную отставку на Украине обсуждают несколько месяцев, с февраля 2023-го; эту тему подняли на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились высокопоставленные сотрудники Минобороны. Тогда глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия говорил, что Резников может перейти на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а новым министром обороны станет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. В итоге перестановки не состоялись: по словам Резникова, остаться на своей должности его попросил президент Владимир Зеленский.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Украины Алексей Резников отставка
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