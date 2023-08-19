Медведев рассказал анекдот про финнов, Ленина и независимость

Дмитрий Медведев опубликовал очередной анекдот про двух финнов, которые на этот раз рассуждают о страхе перед русскими и причинах становления независимой Финляндии

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в Twitter анекдот, в котором иронично напомнил о создании независимой Финляндии.

— Пекка, почему мы действительно боимся русских? — Они же захватчики и варвары. — Интересно, кто создал независимую Финляндию? — Был такой русский, Матти, которого звали Ленин.

Медведев опубликовал пост на финском языке в своем англоязычном аккаунте.

Несколькими днями ранее политик опубликовал другой пост в виде анекдота с беседой двух финнов, в котором отметил абсурдность ситуации с вступлением Финляндии в НАТО. Тогда Матти задался вопросом, почему Хельсинки вступают в НАТО, на что Пекка ему ответил, что из-за угрозы со стороны русских. После этого Матти попытался выяснить, почему же русские угрожают им. «Потому что мы, Матти, вступили в НАТО», — сказал Пекка.

Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года. Страна подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года на фоне начавшейся на Украине российской спецоперации. Президент Владимир Путин говорил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в альянс будет ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.



Министр обороны России Сергей Шойгу в начале августа также заявил, что вступление в НАТО Финляндии — «серьезный дестабилизирующий фактор». Он добавил, что такие угрозы требуют «своевременного и адекватного реагирования», поэтому Россия может увеличить численность войск на западной границе. Финский МИД, комментируя его слова, сообщил о «довольно пустой границе» между странами.