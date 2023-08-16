Финляндия перенесла сдачу пробного участка забора на границе с Россией

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Сдачу в эксплуатацию тестового участка забора на границе России и Финляндии перенесли на сентябрь, сообщила финская газета Uutissuomalainen. Ранее его строительство планировали завершить в июне.

Задержка произошла из-за проблем с юридическим оформлением. «Кое-где есть недочеты в договоре на строительство», — приводит издание сообщение пограничной службы.

Забор строят в районе города Иматра в Южной Карелии. На российской стороне здесь расположен КПП «Светогорск», который находится в 50 км от Выборга.

Пограничная служба Финляндии предложила поставить забор вдоль части границы с Россией в сентябре 2022 года. Решение было принято из-за изменений обстановки с безопасностью в стране, объяснили тогда власти.

Строительство началось в феврале. Тестовый участок длиной 3 км и стоимостью €6 млн планировали возвести к июню. На нем власти хотели проверить, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей, прибывающих с востока».

К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.