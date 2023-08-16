branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 105,66 (-0,91) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 96,7 (-0,72) Инвестиции, 17:23
В Крыму арестовали мужчину, угрожавшего сжечь человека за кепку с Z Политика, 20:21
Разбор завалов после взрыва в Махачкале. Видео Общество, 20:14
ФАС рассмотрит жалобу на высокие тарифы перевозки рыбы во время путины Экономика, 20:08
Власти Зернограда в Ростовской области сообщили о диверсии на водоводе Общество, 19:47
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Даниил Медведев легко выиграл первый матч на «Мастерсе» в Цинциннати Спорт, 19:34
ЦБ отменил для банков ограничения на предельную стоимость кредитов Финансы, 19:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Касаткина победила сменившую гражданство россиянку на турнире в США Спорт, 19:24
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России Политика, 19:19
Лучшая шахматистка России вышла в финал Кубка мира Спорт, 19:15
Компании из России, Казахстана и Словакии попали под санкции США по КНДР Политика, 19:15
Финляндия перенесла сдачу пробного участка забора на границе с Россией Политика, 19:13
Умер бывший глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский Спорт, 19:05
Политика ,  
0 

Финляндия перенесла сдачу пробного участка забора на границе с Россией

Сдачу тестового участка забора на российско-финской границе перенесли на сентябрь
Фото: Markku Ulander / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / imago-images.de / Global Look Press

Сдачу в эксплуатацию тестового участка забора на границе России и Финляндии перенесли на сентябрь, сообщила финская газета Uutissuomalainen. Ранее его строительство планировали завершить в июне.

Задержка произошла из-за проблем с юридическим оформлением. «Кое-где есть недочеты в договоре на строительство», — приводит издание сообщение пограничной службы.

Забор строят в районе города Иматра в Южной Карелии. На российской стороне здесь расположен КПП «Светогорск», который находится в 50 км от Выборга.

Пограничная служба Финляндии предложила поставить забор вдоль части границы с Россией в сентябре 2022 года. Решение было принято из-за изменений обстановки с безопасностью в стране, объяснили тогда власти.

Строительство началось в феврале. Тестовый участок длиной 3 км и стоимостью €6 млн планировали возвести к июню. На нем власти хотели проверить, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей, прибывающих с востока».

К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

Читайте на РБК Pro
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
Повторит ли «Магнит» судьбу «Детского мира», реорганизовавшего бизнес
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Теги
Финляндия Россия забор
Материалы по теме
Финляндия смягчила санкции против российского центра для оплаты налогов
Политика
Медведев диалогом Пекка и Матти отозвался на вступление Финляндии в НАТО
Политика
Финляндия ответила на слова Шойгу заявлением о «довольно пустой границе»
Политика