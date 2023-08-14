Хельсинки отреагировал на планы России увеличить численность войск

МИД Финляндии: увеличение численности войск на границе с Россией не вызывает беспокойства

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Хельсинки не обеспокоен планами Москвы увеличить численность войск на российско-финляндской границе, заявила глава МИД страны Элина Валтонен в интервью Financial Time.

«На самом деле у нас нет никаких опасений по этому поводу. Это довольно ожидаемо [после вступления Финляндии в НАТО]. Надо сказать, что наша граница довольно пуста», — сообщила Валтонен.

Дипломат добавила, что если бы Финляндия «представляла угрозу» Москве, то Россия не перенаправляла бы свои войска с западной границы на Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу в начале августа заявлял, что вступление в НАТО Финляндии — «серьезный дестабилизирующий фактор». Он добавил, что такие угрозы требуют «своевременного и адекватного реагирования», поэтому Россия может увеличить численность войск на западной границе.

В Кремле также заявляли, что расширение НАТО повлечет негативные последствия для безопасности России.

Финляндия присоединилась к альянсу в апреле. После этого Россия уведомила ее о разрыве соглашения, которое предусматривало совершение сторонами оценочных военных визитов.