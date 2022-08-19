Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Сочи, сообщает в Telegram его пресс-служба.
Токаев сегодня встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Кремль накануне уточнял, что главы государств обсудят «вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», а также работу в рамках СНГ, где в этом году председательствует Казахстан.
В середине июля Путин и Токаев в телефонном разговоре «выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества», писала пресс-служба казахстанского президента.
В том же месяце Токаев созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы казахстанский лидер положительно оценил достигнутое Киевом и Москвой в Турции при посредничестве ООН соглашение по экспорту украинского зерна и «подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине». Зеленский же выразил Токаеву благодарность «за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание ЛНР и ДНР — на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана заявил, что считает республики «квазигосударственными территориями».
После поездки в Россию у президента Казахстана запланирован еще один визит — в Баку 24 августа по приглашению азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Пресс-служба Токаева сообщала, что в Азербайджане он намерен подписать несколько двусторонних документов.