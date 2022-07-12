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Путин обсудил с Токаевым отношения Казахстана и России

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран, последовательную реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества «в русле договоренностей», достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На сайте президента Казахстана говорится, что Путин и Токаев в ходе беседы «выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества». Президент республики положительно оценил взаимодействие правительств двух стран «для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений».

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Касым-Жомарт Токаев

17 июня Токаев посетил ПМЭФ. Он выступил на одной из сессий, заявив, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР, а также лично поговорил с Путиным. Токаев заявил, что у него близкие отношения с российским президентом и тот является надежным союзником республики.

Теги
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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