Экс-мэра Краснодара назначили премьером Харьковской области

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
В МЧС заявили, что в России нет своего пластика для касок пожарных Политика, 14:32
Курс евро упал ниже ₽59 впервые с 26 июля Инвестиции, 14:30
Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным Политика, 14:28
«Местные болельщики могут сожрать». Эксперты о будущем Дзюбы в Турции Спорт, 14:24
Стартап экс-CEO WeWork стоит $1 млрд еще до запуска. Что в нем особенного Pro, 14:24
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 14:23
Трейдеры потеряли почти $520 млн за 12 часов на фоне обвала криптовалют Крипто, 14:22
В Риге заявили о подготовке к протестам из-за сноса советского памятника Политика, 14:22
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Польша за полгода снизила число выдаваемых россиянам виз в разы Политика, 14:20
В ЦИАН назвали мегаполисы с наибольшим ростом цен на аренду жилья Недвижимость, 14:16
МИД заявил, что не хочет превращения США в сторону конфликта на Украине Политика, 14:09
Футболисты «Урала» снялись в фотосессии с бездомными собаками и кошками Спорт, 14:08
Акции компании «Звезда» по ошибке взлетели на 32% после слов Путина Инвестиции, 14:00
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Pro, 14:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-мэра Краснодара назначили премьером Харьковской области

Ранее Андрей Алексеенко покинул пост главы Краснодара в связи с переходом на другую работу. Теперь он будет совмещать две должности — главы совета министров контролируемой Россией части Харьковской области и замглавы ВГА
Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко (Фото: администрация Краснодарского края)

В контролируемой российскими войсками части Харьковской области Украины сформирован совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении указ главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева. Алексеенко станет также его первым заместителем.

Накануне Алексеенко подал в отставку с поста главы Краснодара в связи с переходом на новую работу. О том, что он возглавит совет министров администрации Харьковской области, ранее писал телеведущий Владимир Соловьев. Краснодарский край взял шефство над подконтрольной российским военным частью этого региона Украины.

Депутаты Краснодарской городской думы 19 августа досрочно прекратили полномочия Алексеенко. Сам он на заседании назвал решение непростым и рассказал, что будет менять «место жительства и постоянное место работы». Председатель гордумы Вера Галушко отметила, что место, где будет работать мэр, «очень ответственное» и «небезопасное».

Мэр Краснодара ушел в отставку
Политика
Андрей Алексеенко

Алексеенко занимал должность главы Краснодара с осени. Зимой против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Оно не прекращено, но мэр уже в день задержания вернулся на работу. «Коммерсантъ» писал, что глава Краснодара признает, что получил дорогостоящее ружье (по версии следствия, стоимостью 1,6 млн руб.), но настаивает, что это был подарок ко дню рождения.

Алексеенко — кандидат экономических наук. До назначения на пост главы города был заместителем губернатора Краснодарского края, работал в мэрии.

Российские силы в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль часть Харьковской области, включая Изюм и Балаклею (Харьков контролируется Украиной). Этими территориями управляет ВГА, она ввела военное положение, утвердила новые герб и флаг.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи

Ганчев в конце июля заявил, что ВГА пока не готова обсуждать референдум о присоединении к России, потому что к тому моменту под контролем «освобожденной территории» было не более 20% всей Харьковской области.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Краснодар Украина Харьковская область
Материалы по теме
Мэр Краснодара уволился после данных о назначении харьковским премьером
Политика
Минобороны России сообщило об ударе по базе с иностранцами в Харькове
Политика
В запорожской ВГА заявили, что область навсегда уходит из состава Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter