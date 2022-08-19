Экс-мэра Краснодара назначили премьером Харьковской области

Ранее Андрей Алексеенко покинул пост главы Краснодара в связи с переходом на другую работу. Теперь он будет совмещать две должности — главы совета министров контролируемой Россией части Харьковской области и замглавы ВГА

Андрей Алексеенко (Фото: администрация Краснодарского края)

В контролируемой российскими войсками части Харьковской области Украины сформирован совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении указ главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева. Алексеенко станет также его первым заместителем.

Накануне Алексеенко подал в отставку с поста главы Краснодара в связи с переходом на новую работу. О том, что он возглавит совет министров администрации Харьковской области, ранее писал телеведущий Владимир Соловьев. Краснодарский край взял шефство над подконтрольной российским военным частью этого региона Украины.

Депутаты Краснодарской городской думы 19 августа досрочно прекратили полномочия Алексеенко. Сам он на заседании назвал решение непростым и рассказал, что будет менять «место жительства и постоянное место работы». Председатель гордумы Вера Галушко отметила, что место, где будет работать мэр, «очень ответственное» и «небезопасное».

Алексеенко занимал должность главы Краснодара с осени. Зимой против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Оно не прекращено, но мэр уже в день задержания вернулся на работу. «Коммерсантъ» писал, что глава Краснодара признает, что получил дорогостоящее ружье (по версии следствия, стоимостью 1,6 млн руб.), но настаивает, что это был подарок ко дню рождения.

Алексеенко — кандидат экономических наук. До назначения на пост главы города был заместителем губернатора Краснодарского края, работал в мэрии.

Российские силы в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль часть Харьковской области, включая Изюм и Балаклею (Харьков контролируется Украиной). Этими территориями управляет ВГА, она ввела военное положение, утвердила новые герб и флаг.

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Ганчев в конце июля заявил, что ВГА пока не готова обсуждать референдум о присоединении к России, потому что к тому моменту под контролем «освобожденной территории» было не более 20% всей Харьковской области.