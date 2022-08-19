Мэр Краснодара ушел в отставку

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Черноморский флот возглавил глава Военно-морской академии Политика, 11:30
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:27
Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить Pro, 11:23
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 11:19
Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира Life, 11:14
В России впервые с марта выявили более 37 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 11:14
Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области локализовали Политика, 11:11
В Кузбассе пожилым и предпринимателям рекомендовали носить маски Общество, 11:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мэр Краснодара ушел в отставку Политика, 11:07
Бывший тренер «Локомотива» словами «поздно уехал» оценил переход Дзюбы Спорт, 11:06
Эксперты ПСБ обсудили вопросы финансового благополучия военнослужащих Пресс-релиз, 11:01
Сингапурская криптоплатформа Hodlnaut сократила 80% персонала Крипто, 11:00
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:56
Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины «Северного потока» Политика, 10:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Краснодара ушел в отставку

Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко (Фото: krd.ru)

Депутаты Краснодара досрочно прекратили полномочия главы города Андрея Алексеенко. Об этом было объявлено в ходе заседания, трансляция которого велась в группе городской думы «ВКонтакте». Решение было принято единогласно.

Накануне мэр подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. «Коммерсантъ» и телеведущий Владимир Соловьев со ссылкой на источники сообщали, что Алексеенко возглавит совет министров администрации Харьковской области (ранее Краснодарский край взял шефство над занятой российскими войсками в ходе спецоперации частью этого региона Украины).

«Понимаем, куда вы идете. <...> Это место очень ответственное и — мы все прекрасно понимаем — небезопасное», — прокомментировала новое место работы Алексеенко председатель краснодарской гордумы Вера Галушко.

На заседании выступил и сам уходящий в отставку мэр. Решение об уходе он назвал важным и непростым — «как в жизни служащего, так и в жизни человека: меняется и место жительство, и постоянное место работы». «Вы все знаете, что Краснодарский край шефствует над Харьковской областью. <...> Там люди, живущие на этой территории, нуждаются в помощи, реально нуждаются в помощи, и Краснодарский край ее оказывает», — подчеркнул он.

Алексеенко 44 года. Он занимает должность главы Краснодара с осени 2021 года, до этого был первым заместителем губернатора Краснодарского края, курировал в регионе вопросы строительства и архитектуры.

Мэр Краснодара уволился после данных о назначении харьковским премьером
Политика
Андрей Алексеенко

В конце прошлого года Алексеенко задерживали по подозрению в получении взятки в виде оружия стоимостью 1,6 млн руб. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Дело мэра передали в центральный аппарат СК, оно не прекращено, но Алексеенко вернулся к работе уже в день задержания. По данным «Коммерсанта», глава Краснодара признает, что получил дорогостоящее ружье, но настаивает, что это был подарок ко дню рождения.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Старение можно побороть: какие научные достижения помогут продлить жизнь
Саммари
Pro
Фото: Peter Kramer / Getty Images Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Бренд ушел из России. Как сменить название и сохранить лояльных клиентов
Инструкции
Теги
Краснодар отставка мэра
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии села Уды в Харьковской области
Политика
Более 40 регионов России взяли шефство над Донбассом. Инфографика
Политика
СК заподозрил мэра Краснодара в получении взятки в виде дорогого ружья
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter