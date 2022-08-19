Мэр Краснодара ушел в отставку

Андрей Алексеенко (Фото: krd.ru)

Депутаты Краснодара досрочно прекратили полномочия главы города Андрея Алексеенко. Об этом было объявлено в ходе заседания, трансляция которого велась в группе городской думы «ВКонтакте». Решение было принято единогласно.

Накануне мэр подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. «Коммерсантъ» и телеведущий Владимир Соловьев со ссылкой на источники сообщали, что Алексеенко возглавит совет министров администрации Харьковской области (ранее Краснодарский край взял шефство над занятой российскими войсками в ходе спецоперации частью этого региона Украины).

«Понимаем, куда вы идете. <...> Это место очень ответственное и — мы все прекрасно понимаем — небезопасное», — прокомментировала новое место работы Алексеенко председатель краснодарской гордумы Вера Галушко.

На заседании выступил и сам уходящий в отставку мэр. Решение об уходе он назвал важным и непростым — «как в жизни служащего, так и в жизни человека: меняется и место жительство, и постоянное место работы». «Вы все знаете, что Краснодарский край шефствует над Харьковской областью. <...> Там люди, живущие на этой территории, нуждаются в помощи, реально нуждаются в помощи, и Краснодарский край ее оказывает», — подчеркнул он.

Алексеенко 44 года. Он занимает должность главы Краснодара с осени 2021 года, до этого был первым заместителем губернатора Краснодарского края, курировал в регионе вопросы строительства и архитектуры.

В конце прошлого года Алексеенко задерживали по подозрению в получении взятки в виде оружия стоимостью 1,6 млн руб. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Дело мэра передали в центральный аппарат СК, оно не прекращено, но Алексеенко вернулся к работе уже в день задержания. По данным «Коммерсанта», глава Краснодара признает, что получил дорогостоящее ружье, но настаивает, что это был подарок ко дню рождения.