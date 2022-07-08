В занятых Россией районах Харьковской области ввели военное положение

Режим предполагает увеличение временного интервала комендантского часа. Теперь он будет начинаться не в 21:00, а в 20:00 и продолжаться до 06:00, как прежде

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

На находящихся под контролем российских сил территориях Харьковской области введено военное положение. Об этом сообщили в пресс-службе временной гражданской администрации (ВГА) района, передает ТАСС.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <...> введено военное положение», — сообщили в пресс-службе.

Указ об этом подписал глава ВГА Виталий Ганчев.

Новый режим предполагает увеличение длительности комендантского часа. Передвижение граждан по территории запрещается с 20:00 до 06:00 мск.

Ранее на этой территории сокращали действие комендантского часа. С 30 мая он действовал в интервале с 22:00 до 06:00, до этого он начинался в 21:00. Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

6 июля Ганчев сообщал, что в настоящее время российские силы контролируют около 20% территории Харьковской области Украины и два крупных города на ней: Изюм и Балаклею. Харьков контролируется Украиной. Однако, уточнял он, обстановка в освобожденных районах остается напряженной: ряд населенных пунктов обстреливается украинскими войсками, не устранена опасность проникновения не территорию диверсионных групп.

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