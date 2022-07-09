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Пророссийские власти Харьковской области утвердили новый герб и флаг

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новый герб и флаг региона, сообщили в пресс-службе ВГА, передает «РИА Новости».

«Герб Харьковской области — золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель», — рассказали в администрации, уточнив, что эти элементы были на гербе Харьковской губернии с конца 18 века.

Флаг региона, как сообщили в пресс-службе, состоит из трех цветов — малинового, синего и красного — что символизирует «связь области с казачьими традициями Слобожанского края и России».

В занятых Россией районах Харьковской области ввели военное положение
Политика
Фото:Кирилл Нортон / РИА Новости

6 июля глава ВГА сообщал, что российские силы контролируют около 20% территории Харьковской области Украины и два крупных города на ней: Изюм и Балаклею. Харьков контролируется Украиной. Однако, по словам Ганчева, обстановка в занятых районах остается напряженной: ряд населенных пунктов обстреливается украинскими войсками, не устранена опасность проникновения не территорию диверсионных групп.

8 июля на находящихся под контролем российских сил территориях Харьковской области ввели военное положение. Новый режим предполагает увеличение длительности комендантского часа — с 20:00 до 06:00 мск. С 30 мая он действовал в интервале с 22:00 до 06:00.

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