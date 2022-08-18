Мэр Краснодара уволился после данных о назначении харьковским премьером

Алексеенко решил уйти в отставку из-за перехода на другую работу, Дума города рассмотрит заявление 19 августа. Против него в конце 2021 года завели дело о взятке. «Коммерсантъ» пишет, что мэр станет премьером Харьковской области

Андрей Алексеенко (Фото: krd.ru)

Депутаты городской Думы Краснодара на внеочередном заседании рассмотрят заявление мэра Андрея Алексеенко о досрочном прекращении полномочий главы города. Документ опубликован на сайте гордумы Краснодара.

Заседание назначено на пятницу, 19 августа, на 10:00.

Мэр подал заявление в связи с переходом на другую работу, говорится в пояснительной записке, он принял решение уйти в отставку по собственному желанию.

Алексеенко займет пост председателя Совета министров администрации Харьковской области, сообщили источники «Коммерсанта» в администрации президента и телеведущий Владимир Соловьёв со ссылкой на источники.

Краснодарский край взял шефство над частью Харьковской области Украины, которую заняли российские войска. «Шефство над Харьковской областью для нас большая ответственность», — отмечал губернатор Красноадрского края Венеамин Кондратьев. Под контролем российской армии находятся около 20% Харьковской области, говорил в начале июля глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. В концу июля из Краснодарского края в ЛНР и ДНР доставили 750 тонн гуманитарной помощи, тогда Алексеенко принял участие в поездке на Донбасс.

В конце прошлого года Алексеенко задержали по подозрению в получении взятки в виде «в виде дорогостоящего ружья» стоимостью 1,6 млн руб. Силовики провели 22 декабря обыски в доме главы Краснодара и его кабинете в мэрии. Следователи полагали, что Алексеенко стал обладателем оружия в 2018 году (в то время он занимал должность замгубернатора региона), в обмен он пообещал обеспечить беспрепятственную выдачу заключения о соответствии построенного в Краснодаре многоквартирного дома всем необходимым требованиям, «несмотря на наличие ряда недостатков». Предельное наказание за получение взятки в особо крупном размере — лишение свободы на срок до 15 лет (ч. 6 ст. 290 УК).

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При этом после задержания глава города вернулся в тот же день на работу, рассказали затем в мэрии Краснодара. Его дело передали в центральный аппарат Следственного комитета. Дело не прекращено, Алексеенко признает, что получил дорогостоящее ружье, однако наставает, что это был подарок на его день рождения, писал «Коммерсантъ».

Алексеенко родился 1 января 1978 года в краснодарской станице Новопокровской, он окончил Кубанский государственный аграрный университет по двум специальностям — «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит». В 1996 году он стал работать помощником мастера по ремонту, садовником, штукатуром-маляром, инспектором службы безопасности. В 2006-2007 годах занимал пост замгендиректора «Дион-А». С 2007 года Алексеенко работал в администрации Краснодара, администрации Туапсинского района, администрации Ейского района.

С 2017 года, Алексеенко был первым замом губернатора Краснодарского края и курировал в том числе вопросы строительства и архитектуры в регионе, а 21 октября 2021 года стал временно исполняющим обязанности главы города 21 октября. Спустя месяц, 17 ноября, депутаты гордумы Краснодара избрали его на должность главы администрации.

Вместе с тем, зампредом совета министров ВГА Запорожской области по инфраструктурному развитию назначили Алексея Лысова, сообщил 18 августа член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в Telegram. Он прежде занимал должность полпреда губернатора Вологодской области, возглавял управление, отвечающее за взаимодействие региона с федеральными властями.

Заместителем главы запорожского Минтруда тогда же назначили Евгения Маркелова, Рогов пишет, что тот прежде «занимался социальной защитой в Краснодарском крае».