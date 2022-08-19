В Косово допустили урегулирование отношений с Сербией

Альбин Курти (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Отношения между Приштиной и Беградом могут быть урегулированы. Об этом в интервью газете El País заявил премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти.

«Да, я думаю, что это возможно», — сказал Курти, отвечая на вопрос о возможности урегулирования разногласий между двумя странами до возможного вступления в ЕС.

Отношения между Сербией и Косово обострились 31 июля, накануне введения косовскими властями запрета на выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера. Приштина решила принять такие меры в ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, проживающих на севере республики. Вечером того же дня на границе Косово и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги; косовские власти стянули к погранпереходам спецназ, а сербы начали строить баррикады. Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности в Косово, заявили о готовности вмешаться в конфликт, если стабильность в регионе окажется под угрозой.

Из-за эскалации Косово отложило принятие закона о прекращении действия сербских документов до 1 сентября; Боррель приветствовал решение Приштины. На следующий день глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что обстановка в регионе успокоилась, но остается «очень и очень хрупкой».

Накануне состоялись переговоры Курти с президентом Вучичем. По словам главы европейской дипломатии Жозеппа Борреля, переговоры закончились безрезультатно.

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«Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — добавил Боррель.