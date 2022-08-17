Вучич исключил военную операцию Сербии в Косово
У Сербии нет планов проводить военную операцию в Косово, заявил глава республики Александр Вучич на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передают «Вечерние новости».
Завтра, 18 августа, в Брюсселе должны пройти переговоры Вучича и премьера частично признанной республики Косово Альбина Курти. До них президент Сербии встретился со Столтенбергом.
«Сто с чем-то дней мы слышим о желаниях Сербии вторгнуться в некоторые образования или страны региона, что вроде бы уже должно было произойти, но до сих пор не произошло. Это значит, что они лгали», — заявил Вучич.
По его словам, против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию и поэтому он попросил, чтобы представители НАТО «изучили ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят».
«Нам нужен рациональный подход, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести. Нам нужно поговорить и найти правильное компромиссное решение», — отметил президент.
Обстановка в регионе обострилась в конце июля. Сербия не признает удостоверения, выданные Косово. И Косово решило также запретить выданные в Сербии личные документы и автомобильные номера.
На этом фоне Вучич обвинил Косово в подготовке операции против сербов, проживающих на севере самопровозглашенной республики. Вечером того же дня на границе Косово и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги; косовские власти стянули к погранпунктам спецназ, а сербы начали возводить баррикады. Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности в Косово, заявили о готовности вмешаться в конфликт, если стабильность в регионе окажется под угрозой.
На фоне эскалации Косово отложило принятие закона о прекращении действия сербских документов до сентября.